قبل صعوده المنبر.. منع إمام من إلقاء “خطبة الجمعة” ‎

منعت السلطات الدينية السودانيةس، إمام وخطيب مسجد “عمر البدوي” من الدعوة ومخاطبة المصلين لمدة شهر.
وسلّمت إدارة العقيدة والدعوة في ولاية القضارف الشيخ محمود، وهو إمام مسجد عمر البدوي، وسط مدينة القضارف، خطابًا يمنع صعوده منبر الجمعة، وفقًا للموقع الإلكتروني السوداني “باج نيوز”.
ويعتبر الشيخ محمود من أبرز علماء ولاية القضارف، ويُعرف عنه أنه يوجه انتقادات حادة لسياسات حكومة الولاية، إذ وجه في خطبة الجمعة الماضية انتقادات لأئمة المساجد والدعاة في القضارف لأنهم لايتناولون بخطبهم قضايا الناس الحياتية.
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