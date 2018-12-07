عاجل.. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام الفتح الرباطي

كشف خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية للفريق التي ستخوض بعد قليل، مباراة الفتح الرابطي، في إطار الجولة 11 من البطولة الاحترافية، التي ستقام بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وقد فرضت الغيابات العديدة على توليفة الفريق الأخضر، بسبب الإصابة أو لاختيارات من المدرب، القيام بمجموعة من التغييرات على تشكيلة الرجاء الأساسية، خاصة غياب عبد الإله الحافيظي، سند الورفلي، واستمرار غياب عبد الجليل جبيرة.

وسيخوض الرجاء هذه المباراة بالتشكيلة التالية:

أنس الزنيتي، في حراسة المرمى، عمر بوطيب، بدر بانون، عبد ارحيم شاكير، محمد دويك، ديندا مولر، أنس جبرون، سفيان رحيمي، إباريهيم بايي، محمد شعبان، ومحمد بنحليب.

جدير ذكره، أن الرجاء سيخوض هذه المباراة بالقميص الأخضر، فيما سيلعب الفتح الرباطي بالقميص الأبيض.