أبناء اللد يواصل صحوته والأخاء يخسر مجددا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أبناء اللد فوزه الثاني على التوالي بالدوري على حساب بيتار تل أبيب الرملة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف أحرزه اللاعب أوهاد برزيلاي في الدقيقة 20.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 أضاف اللاعب فيكتور مرعي الهدف الثاني لأبناء اللد، وفي الدقيقة 80 حسم اللاعب حن رؤوفين المباراة بهدف ثالث لصالح الفريق اللداوي.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق اللداوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة المقبل.

خسارة أخرى تزيد من معاناة أخاء الناصرة

مني فريق أخاء الناصرة بخسارة بيتية على يد هبوعيل كفار سابا بنتيجة هدف دون مقابل، لتزداد معاناته في دوري الدرجة الممتازة.

وجاء هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق الخصم عند الدقيقة 49 من عمر اللقاء بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء ترجمت إلى داخل مرمى الفريق النصراوي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق النصراوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل أشكلون يوم الجمعة القادم.