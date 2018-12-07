شارع 6: 5 مصابين في حادث طرق بينهما حالتان حرجتان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجراح متفاوتة، بينهما، سيدّة ورضيعة بحالةٍ حرجة، إثر حادث طرق مروّع بين سيّارتين، مساء اليوم، الجمعة، في شارع 6، قرب مفرق "كريات جات".

ومن بين المصابين أيضًا: مصابان بحالة خطيرة، ومصابة بحالة متوسّطة لا زالت عالقة في سيارتها.

وقالت الطواقم الطبيّة إن طائرة مروحيّة قامت بنقل المصابين إلى المشافى لتلقي العلاج، بينما قال سائقون إن المنطقة تشهد اكتظاظات مروريّة كبيرة.