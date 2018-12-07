شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يعين الجمهوري وليام بار وزيراً للعدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيراً للعدل بعدما تولى هذا المنصب مطلع التسعينيات خلال رئاسة جورج بوش الأب. وقال ترامب: “إنه منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة”، في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفاً لجيف سيشنز. وكان ترامب قد أقال جيف سيشنز الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

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