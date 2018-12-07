شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بتأهيل دفعة جديدة من « الأطفال المجندين » والان نبدء بالتفاصيل
وقدم وكيل محافظة مأرب الشيخ علي محمد الفاطمي التهنئة للأطفال بانتهاء دورة تأهيلهم، مثمناً دور مركز الملك سلمان للإغاثة في هذه المهمة الإنسانية، والتي تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي يقدمها المركز في اليمن، مبينا أَن المركز نفذ مشاريع إنسانية وإغاثية تركت بصمات واضحة على أبناء الشعب اليمني ومنها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين.
وتجول الشيخ الفاطمي في معرض الصور والرسومات التي أعدها الأطفال المجندون والتي تعبر عنهم حالتهم قبل وأثناء التأهيل الذي خضعوا له طيلة شهر كامل.
وتخلل الاحتفال فقرات مسرحية وغنائية أداها الأطفال المجندون عكست تأهيلهم النفسي والاجتماعي، ومدى الفرق الذي أحدثه مركز إعادة تأهيل الأطفال الذي يعد من البرامج النوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن.
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