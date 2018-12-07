ترامب يعين هيذر نويرت الصحافية السابقة في فوكس نيوز سفيرة لدى الأمم المتحدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة تعيين هيذر نويرت الصحافية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الابيض إن نويرت التي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي "امرأة موهوبة جدا وذكية جدا".

وورد اسم نويرت (48 عاما) كمرشحة لتولي المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

انضمت نويرت إلى وزارة الخارجية في نيسان/ابريل 2017 حيث عملت في عهد وزيري الخارجية السابق ريكس تيلرسون والحالي مايك بومبيو. وتمت تسميتها كقائم بأعمال نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة والعلاقات العامة من آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ولم يكن لدى هايلي خبرة كبيرة كذلك في السياسة الخارجية عندما تم تعيينها لكنها كانت معروفة في الساحة السياسة على الصعيد الوطني كحاكمة لكارولاينا الجنوبية.

ونويرت حائزة اجازة بالصحافة من جامعة كولومبيا وكانت بداياتها في التلفزيون في شبكة "اي بي سي" ثم "فوكس نيوز" قبل ان تغادر نيويورك الى العاصمة واشنطن.