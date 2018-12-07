الان تتابع ميليشيات الحوثي ترفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت “سكاي نيوز”، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي، ترفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة. وأضافت أن الميليشيات الانقلابية ترفض أيضًا المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن، وتدعو إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.

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