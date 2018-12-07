أمل كلوني تفجر مفاجأة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لقتل خاشقجي

سبوتنيك

قالت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، إن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت الضوء الأخضر للقتل الوحشي الذي تعرض له الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت كلوني أن الحملة التي يشنها ترامب ضد الإعلام "أعطت الضوء الأخضر" للقتل الوحشي لخاشقجي، حسبما ذكرت مجلة بزنس إنسايدر.

جاءت تصريحات كلوني المنتقدة لترامب في معرض حديثها خلال حفل أقيم في نيويورك، الأربعاء الماضي، الذي حصلت خلاله على جائزة.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.