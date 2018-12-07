الاستخبارات العراقية تعتقل مجهز الاسلحة لخلايا "داعش"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن "القاء القبض على مجهز ​الاسلحة​ لخلايا تنظيم "داعش" الارهابي بالجانب الايسر لمدينة ​الموصل​"، موضحةً أن "مفارز الاستخبارات العسكرية لفوج المهمات الاول لواء المهمات التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية القت القبض على مجهز الاسلحة لخلايا داعش الارهابية في منطقة الفيصلية بالجانب الايسر من الموصل".

ولفتت إلى أن "عملية الاعتقال تمت اثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته"، مشيرةً الى أن "المعتقل أن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".