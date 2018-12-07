بلومبرغ: استثناء ايران من اتفاق اوبك على خفض الانتاج

أفاد موقع "بلومبرغ" بأن "البلدان الاعضاء في منظمة "اوبك" وخارجها اتفقت على خفض انتاجها النفطي بحجم 1.2 مليون برميل يوميا كما اسثنيت ​ايران​ من هذا القرار"، مشيرا إلى أن "الاتفاق يتمثل بخفض الانتاج 1.2 مليون برميل يوميا فيما تبلغ حصة البلدان غير الاعضاء في المنظمة 400 الف برميل يوميا".

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