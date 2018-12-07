يلدريم يصل العاصمة الإيرانية طهران

وصل رئيس ​البرلمان التركي​ بن علي يلدريم، العاصمة ال​إيران​ية ​طهران​ في زيارة من المقرر أن تشهد إجراء عدة لقاءات، إضافة إلى المشاركة في اجتماع لرؤساء برلمانات دول إقليمية حول ​مكافحة الإرهاب​ والتطرف.

ومن المقرر أن يلتقي يلدريم، رئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني، ​علي لاريجاني​، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في ​مجلس الدوما الروسي​، ليونيد سلوتسكوي.

والسبت، يلقي يلدريم، كلمة في اجتماع يضم رؤساء برلمانات كل من إيران و​روسيا​ و​الصين​ و​باكستان​ و​أفغانستان​؛ حول مكافحة الإرهاب والتطرف.