يلدريم يصل العاصمة الإيرانية طهران

وصل رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، العاصمة الإيرانية طهران في زيارة من المقرر أن تشهد إجراء عدة لقاءات، إضافة إلى المشاركة في اجتماع لرؤساء برلمانات دول إقليمية حول مكافحة الإرهاب والتطرف.
ومن المقرر أن يلتقي يلدريم، رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكوي.
والسبت، يلقي يلدريم، كلمة في اجتماع يضم رؤساء برلمانات كل من إيران وروسيا والصين وباكستان وأفغانستان؛ حول مكافحة الإرهاب والتطرف.
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