سفارة السعودية بباريس: نأمل من السعوديين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بكل فرنسا

ركّزت سفارة السعودية لدى فرنسا، على أنّ "نظرًا لما تشهده العاصمة الفرنسية باريس من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية، فإنّ السفارة تأمل من مواطنيها الزائرين والمقيمين، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وملازمة مقار سكنهم غدًا السب 8 كانون الأول 2018، وعدم مغادرتها إلّا في الحالات الطارئة".
ولفتت في بيان، إلى "أنّها تجنّب كذلك الذهاب إلى مناطق الإحتجاجات في المدن الفرنسية كافّة".
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