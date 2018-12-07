سفارة السعودية بباريس: نأمل من السعوديين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بكل فرنسا

ركّزت سفارة ​السعودية​ لدى ​فرنسا​، على أنّ "نظرًا لما تشهده العاصمة الفرنسية ​باريس​ من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية، فإنّ السفارة تأمل من مواطنيها الزائرين والمقيمين، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وملازمة مقار سكنهم غدًا السب 8 كانون الأول 2018، وعدم مغادرتها إلّا في الحالات الطارئة".

ولفتت في بيان، إلى "أنّها تجنّب كذلك الذهاب إلى مناطق الإحتجاجات في المدن الفرنسية كافّة".