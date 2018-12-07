غمرت الثلوج معظم المناطق الجبلية في الضنية التي يزيد ارتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر، وقد تسببت بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل. وقد وجهت نصائح على مواقع التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم سلوكها.
وغطت الثلوج أيضا أجزاء واسعة من جبال الأربعين المطلة على الضنية، وسط أجواء باردة وماطرة وانخفاض في درجات الحرارة.
شكرا لقرائتكم خبر عن قطع طريق الضنية الهرمل بسبب تراكم الثلوج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .