قطع طريق الضنية الهرمل بسبب تراكم الثلوج

غمرت ​الثلوج​ معظم المناطق الجبلية في ​الضنية​ التي يزيد ارتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر، وقد تسببت بقطع الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية و​الهرمل​. وقد وجهت نصائح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ تدعو المواطنين إلى عدم سلوكها.

وغطت الثلوج أيضا أجزاء واسعة من ​جبال الأربعين​ المطلة على الضنية، وسط أجواء باردة وماطرة وانخفاض في ​درجات الحرارة​.