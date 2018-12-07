وزير إسرائيلي: إسرائيل قد تمد عملية درع الشمال إلى لبنان إذا لزم الأمر

ذكرت وكالة "​رويترز​" نقلاً عن وزير الاستخبارات ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​ إعلانه أن "إسرائيل قد تتوسع في عملية استهداف الأنفاق التابعة لـ "​حزب الله​" التي أطلقت عليها إسم "درع ​الشمال​" وتمدها إلى ​لبنان​ إذا اقتضى الأمر".

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