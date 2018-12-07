عز الدين: للاستعجال في تأليف الحكومة لتأمين الانتظام العام

أكدت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​عناية عز الدين​، خلال كلمة في ​الجامعة الإسلامية​ في صور، أن "لا حل علمي بيئي صحي مستدام الا بالتعاطي مع النفايات على انها مورد يخضع للقواعد المتعارف عليها في مجال الموارد اي التخفيف من استهلاكه اولا ومن ثم العمل على استرداده وفق مبدأ "استرداد القيمة"، ان هذا المبدأ ينسجم مع الدورات التي تزخر بها الطبيعة مثل دورة الماء والعناصر الغذائية".

واعتبرت ان "اي حل طويل الامد وقابل للحياة في معالجة النفايات، محفوف بالمخاطر في ظل الضعف الذي تعاني منه الدولة لان المشكلة ليست فقط في ادارة النفايات انما في بنية النظام كما ان الحلول اللامركزية غير قابلة للحياة او على الاقل لتأدية الدور المطلوب منها في ظل الضعف الذي تعاني منه البلديات، سواء على صعيد الموارد البشرية والمادية والخبرات والمستوى.".

ولفتت عزالدين إلى أنه "انطلاقا من كوني وزيرة للتنمية الادارية والتي هي معادلة لوزارات الحوكمة في العالم، يجب ان اورد هذه الملاحظة، وهي ان هذا القانون اقر في نفس اليوم الذي كنا نهنئ فيه انفسنا ونهنئ اللبنانيين باقرار قانونين لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وهذا القانون للاسف مفخخ بمكامن الفساد وانعدام الشفافية، حيث انه تعددت فيه الهيئات وضاعت المسؤوليات وامكانيات المحاسبة، كما انه يعاني من خلل كبير على صعيد الحوكمة، وعلى الرغم من تعدد هذه الهيئات الا ان القرار في اكثر من مادة وضع في يد الوزير وحتى ليس في يد الوزارة، فاذا اجرينا عملية تقييم لمخاطر الفساد، نجد ان امكانية الفساد موجودة في اكثر من ناحية في هذا القانون، وللاسف هذا يدخل في نطاق الفساد المقونن، مع اننا كما ذكرت اقريناه في زمن كلنا نقول بأننا نريد ان نحارب الفساد".

وشدّدت عز الدين على أن "القانون يتضمن نوع من تضارب المصالح حيث ان وزير البيئة هو في الآن معا رئيس لجنة التنسيق والوصي على هيئة ادارة القطاع، والاسوأ من ذلك انه يسمح للوزير وبموجب هذا القانون اعتماد اي تقنية جديدة لمعالجة النفايات بمعزل عن عرضها على الهيئة او لجنة التنسيق او لجنة علمية، واعتقد ان الجهد يجب ان ينصب الان على تعديلات محتملة وعلى المراسيم التطبيقية لضبط ادارة القطاع والتخفيف من السلبيات"، لافتة الى انه "خلال الاسبوع الماضي تحدثت الى صحيفة "الدايلي ستار" حول موضوع النفايات وطلبت من المسؤولين ان يتقوا الله في شعبنا وبيئتنا وصحتنا، واكرر هذه الدعوة اليوم من الجامعة الاسلامية في صور واضيف دعوة للاستعجال في تأليف ​الحكومة​ وذلك لتأمين الانتظام العام في البلد ولتتفرغ للملفات المتراكمة والعديدة، وهذا ما يدعو اليه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ باستمرار وبشكل دائم".