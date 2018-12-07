دبور يستقبل سفير الباراغواي فيسيوزو

استقبل سفير ​فلسطين​ في ​لبنان​ ​اشرف دبور​، سفير ​الباراغواي​ في لبنان اوزفالدو بيطار فيسيوزو. ووضع دبور فيسيوزو في صورة الأوضاع في فلسطين وخطورة ما تتعرض له ​القضية الفلسطينية​ في هذه المرحلة من انتهاكات واعتداءات اسرائيلية متكررة ضد ابناء ​الشعب الفلسطيني​ و المقدسات الاسلامية و​المسيحية​. أكد دبور ضرورة تعزيز سبل التعاون بين البعثتين الفلسطينية والباراغواي.

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