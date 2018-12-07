5 جرحى في حادثي سير على طريق الهرمل

سقط خمسة جرحى في حادثي سير على المدخل الشرقي لطريق الهرمل.
وفي التفاصيل، فإن الحادث الاول وقع بين سيارتين ناتج عن تسرب مادة المازوت على الارض، اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متوسطة، عملت فرق الاسعاف والطوارىء في الصليب الاحمر اللبناني على نقلهم الى كل من مستشفى الهرمل الحكومي ومستشفى البتول.
اما الحادث الثاني، فوقع بين سيارة رابيد يقودها (ع.ح) وسيارة هوندا يقودها (م.هـ) اللذان اصيبا بجروح ورضوض، نقلهما الصليب الأحمر الى مستشفى الهرمل الحكومي للمعالجة.
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