5 جرحى في حادثي سير على طريق الهرمل

سقط خمسة جرحى في حادثي سير على المدخل الشرقي ل​طريق الهرمل​.

وفي التفاصيل، فإن الحادث الاول وقع بين سيارتين ناتج عن تسرب مادة ​المازوت​ على الارض، اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متوسطة، عملت فرق الاسعاف والطوارىء في ​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقلهم الى كل من ​مستشفى​ الهرمل الحكومي ومستشفى البتول.

اما الحادث الثاني، فوقع بين ​سيارة​ رابيد يقودها (ع.ح) وسيارة ​هوندا​ يقودها (م.هـ) اللذان اصيبا بجروح ورضوض، نقلهما ​الصليب الأحمر​ الى مستشفى الهرمل الحكومي للمعالجة.