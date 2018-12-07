قوى الأمن: تدابير سير بسبب صيانة وتأهيل جسر سليم سلام في 10 و11 الحالي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة وتأهيل جسر سليم سلام بمسلكيه الشرقي والغربي (من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتى نهاية الجسر المذكور)، وذلك بتاريخي 10 و11 كانون الأول 2018، اعتبارًا من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 5:00 فجرًا من اليوم التالي".
وبيّنت في بلاغ أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع مرور السير ابتداء من مدخل العاصمة بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتّى نهاية الجسر المذكور والطرقات والمسارب المؤدية إليه"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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