مستريح جديد يستولى على ملايين الجنيهات من بعض الأهالي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية، استولى على مبالغ مالية من بعض المواطنين، بلغت نحو 8 ملايين جنيهًا، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من 21 مواطنا مقيمين بالإسكندرية-بقيام "وائل.م"، مدرس، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بلغت جملتها نحو (8 ملايين جنيه) بزعم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل أرباح مالية، وعدم التزامه بذلك، والتهرب من سداد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.