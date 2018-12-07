الأمن العام يضبط مسجل وبحوزته 32 ألف قرص مخدر بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بدمياط قيام "علاء.ع"، 32 سنة، عاطل، "له معلومات جنائية"، مُقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبحوزته (32 ألف قرص مخدر لعقار الكيبتاجون، بندقية آلية، 5 طلقات، مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولي التحقيق.