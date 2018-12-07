ترامب يرشح "ويليام بار" في منصب وزير العدل الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيرشح وزير العدل السابق ويليام بار ليرأس وزارة العدل مرة أخرى.

إعلان الرئيس الأمريكي جاء أثناء إفادة صحفية في حديقة البيت الأبيض صباح الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكان بار يعمل وزيرًا للعدل في حقبة جورج بوش الأب.

وكان وزير العدل السابق جيف سيشنز، تقدم باستقالته في نوفمبر الماضي بناءً على طلب الرئيس دونالد ترامب، الذي وجه له انتقادا لاذعا بعد تنحيه عن التحقيق في دور روسيا، خلال سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب "بناء على طلبكم، أقدم استقالتي".

وقام ترامب حينئذ بتعيين ماثيو جي وايتيكر، ليكون القائم بأعمال وزير العدل.