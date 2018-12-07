زميلتها تصارع الموت.. رعونة سائق تنهي حياة طالبة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقت طالبة مصرعها متأثرة بإصابتها؛ إثر تعرضها للدهس بواسطة سيارة ميكروباص بمركز البدرشين، وتمكن رجال المباحث من ضبط السائق المتسبب في الواقعة.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بقرية ميت رهينة.

تحريات العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث العياط والبدرشين، كشفت أن سائق ميكروباص يسير بسرعة جنونية، بدون لوحات معدنية، دهس طالبتين أثناء سيرهما أمام مكتب البريد، مما أسفر عن وفاة "آيات عبد الباسط عبده"، طالبة بالثانوية العامة، وإصابة زميلتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط السائق ويدعى "أحمد.خ"، ونقل المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.