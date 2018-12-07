استقبال خاص للرجاء بالرباط..الفتح يهنئ بطل “الكاف” بطريقته

قرر فريق الفتح الرياضي، تخصيص استقبال مميز لضيفه الرجاء، المتوج قبل 6 أيام بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم من كينشاسا أمام فريق فيتا كلوب، وذلك على هامش المباراة التي ستجمع الطرفين بعد أقل من ساعتين، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وسيخصص لاعبو الفتح الرياضي ممراً شرفيا للضيوف، الذين سيخوضون، اليوم الجمعة، أول مباراة لهم بعد التتويج القاري بكأس “الكاف”، كما حرص النادي على نقل المباراة من ملعب الأمير مولاي الحسن إلى مركب الأمير مولاي عبد الله، لفسح المجال أمام حضور جماهيري رجاوي هام.
وستنطلق مباراة الرجاء والفتح برسم الجولة 11 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، على الساعة الخامسة والنصف مساءً، تحت تعزيزات أمنية كبيرة لتأمين وصول أنصار الرجاء من البيضاء، وتفادياً لأي أحداث لا رياضية قد تؤثر على اللقاء.
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