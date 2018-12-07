“قابلات” يحاصرن وزير الصحة في طنجة: بغينا الخدمة..ولا للتعاقد -فيديو

واجه وزير الصحة أنس الدكالي، استقبالا من نوع خاص في طنجة عند تدشينه المستشفى الجامعي، حيث وجد في انتظاره، العشرات من المولدات والممرضين المعطلين المحتجين.

ورفع المحتجون، صباح اليوم الجمعة، شعارات غاضبة في وجه الدكالي، حيث طالبته العشرات من المولدات المعطلات، بفتح الباب من أجل دخولهن للوظيفة العمومية، مشددات على رفضهن للعمل بالتعاقد.

وأوضحت المولدات والممرضين المعطلين الغاضبين من سياسة الدكالي في طنجة، في تصريحات لـ”اليوم 24″، أن التوظيف لم يعد يستوعب دفعات مهنيي الصحة المتخرجين منذ سنة 2012، مستنكرين في ذات الوقت لجوء الحكومة للتوظيف بالتعاقد، وفتح الباب لـ4000 منصب شغل في مجال الصحة فقط خلال 2019.

من جانبه، رد الدكالي على مهنيي الصحة الغاضبين منه في طنجة، وقال إن عددا من “القابلات” لم يتمكن من الالتحاق بسوق الشغل لا في القطاع الخاص او القطاع العام، معتبرا أنه تم توقيف شعبة تكوين المولدات في معاهد التكوين في المهن الصحية، إلى حين استيعاب أعداد المتخرجات من الدفعات السابقة.