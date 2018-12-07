شبح الإصابة يطيح بالمدافع المغربي أكرد..وديجون يكشف مدة غيابه عن الملاعب

سيكون فريق ديجون الفرنسي محروماً من خدمات لاعبه المغربي نايف أكرد لأسبوعين، بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير قبل مباراة الجولة الـ 16 من منافست “الليغ 1”.

صحيفة “ليكيب” سلطت الضوء على غياب لاعب الأسود الشاب أكرد، مؤكدة بأن الفحوصات التي خضع لها المدافع المغربي أثبتث ضرورة خلوده لفترة راحة لأسبوعين على الأقل.

لاعب الفتح الرياضي السابق وخريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، تم اختياره أفضل لاعب بديجون خلال شهر نونبر الماضي، وهي الجائزة التي تسلمها بالمباراة الأخيرة بالرغم من عدم مشاركته، بسبب الإصابة.

وسجل أكرد حضورة في المباراة ما قبل الأخيرة بالتصفيات، والتي جمعت الأسود بجزر القمر، في لقاءين الأول أقيم بالدارالبيضاء، والثاني بالعاصمة موروني، في حين غاب إسمه عن مواجهة الكاميرون الأخيرة بعد عودة العميد مهدي بنعطية لتعزيز الخط الدفاعي للأسود.