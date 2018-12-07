الهند: تلوّثُ الهواء يقتلُ 1.24 مليون شخصًا عام 2017

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أجراها أكاديميون وعلماء من معاهد مختلفة في الهند ودول أخرى، نُشرت في دورية (لانسيت بلانيتيري هيلث) أن تلوث الهواء في الهند تسبب في وفاة 1.24 مليون شخص في عام 2017، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة.

وأوضحت الدراسة أن الذين توفوا بسبب تلوّث الهواء؛ يُشكّلون 12.5 في المئة من مجموع الوفيات المسجلة في ذلك العام بالهند، كما أن أكثر من 51 في المئة من هذه الوفيات كانت لأشخاص تقل أعمارهم عن السّبعين.

وذكرت الدراسة أن العاصمة الهندية نيودلهي، كانت الأكثر تعرضا للجسيمات الدقيقة المعروفة باسم "بي.إم 2.5" والتي يمكن أن تصل إلى عمق الرئتين وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

وبينت الدراسة التي جاء تمويلها من مؤسسة بيل وميليندا جيتس، والحكومة الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية؛ أن نحو 670 ألفا توفوا جراء تلوث الهواء بشكل عام، فيما توفي 480 ألفا بسبب تلوث الهواء في المنازل نتيجة استخدام وقود الطهي الصلب.

يُذكرُ أن منظمة الصحة العالمية، قد قالت في وقت سابق من العام الجاري، إن الهند تضم 14 من أكثر المدن تلوثا في العالم.