ترامب يعلن تعيين المتحدثة باسم الخارجية الأميركية سفيرة لدى الأمم المتحدة

الخليج 365/ بغداد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هيلي.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ناورت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في تشرين الثاني الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية تشرين الاول.
وذكر موقع "بلومبرغ" أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديا، على اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.
وكانت نيكي هيلي أعلنت في تشرين الاول أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرا.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هيلي.
وعملت ناورت، في وقت سابق، مراسلة لقناة فوكس نيوز قبل أن تصبح متحدثة باسم وزارة الخارجية.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ناورت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في تشرين الثاني الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية تشرين الاول.
وذكر موقع "بلومبرغ" أن اختيار ناورت لهذا المنصب ليس عاديا، على اعتبار أنها لا تملك تجربة كبيرة في السياسة الحكومية أو الخارجية.
وكانت نيكي هيلي أعلنت في تشرين الاول أنها سوف تتنحى عن منصبها بحلول نهاية هذا العام، بعد أن شغلت الوظيفة لمدة 18 شهرا.
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