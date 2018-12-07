مروحية قتالية أبلت بلاء حسنا في العراق تخطف إعجاب الباكستانيين

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أعلنت صحيفة"روسيسكايا غازيتا"، عن تسلم باكستان مروحيات قتالية روسية.
وقالت الصحيفة إن "طيران القوات البرية الباكستانية تسلمت أربع مروحيات روسية من طراز مي-35إم"، مشيرة إلى أن "مروحية مي-35إم التي اعتاد الخبراء على وصفها بالدبابة الطائرة خطفت إعجاب الطيارين في باكستان حتى أن قادتهم يعتزمون الاستمرار في شراء المروحيات من هذا الطراز".
وتعتبر مروحية "مي-35إم" واحدة من المروحيات الأكثر شعبية في العالم الآن، وهي مهيأة للعمل في ظل الحرارة الشديدة، وقد أبلت بلاء حسنا خلال محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا.
وتم تزويدها بأنظمة الاكتشاف والتنشين الحديثة التي تمكّنها من إصابة أهداف بطريقة فعالة في النهار والليل.
وتحتوي مروحية "مي-35إم" على أسلحة متنوعة تشمل الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والقنابل الجوية والمدفع الأوتوماتيكي الثنائي الماسورة عيار 23 ملم.
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