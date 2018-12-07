انت الان تتابع عمار الشريعي.. اكتشف آمال ماهر وصنع أسطورة«الأصدقاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحل اليوم ذكرى وفاة الملحن الكبير عمار الشريعي، وهى فرصة لنتذكر الإسهامات الكبيرة والدعم الذى قدمه للمواهب الشابة فى بداية مشوارهم، وكيف أصبح العديد منهم نجوما اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

عمار الشريعى.. اسم كبير فى عالم الموسيقى، وعرف عنه اكتشاف الأصوات الجديدة والمواهب المبدعة وتشجيعه لها على الاستمرار، رغم ظروف الإنتاج الصعبة التى كانت تواجههم، حيث استطاع أن يقدم العديد من الأسماء التى أصبح لها باع كبير فى مجال الغناء حاليا، والكثير من النقاد أشادوا بدوره الكبير فى دعم المواهب، فيقول لويس جريس عنه: «كان الشريعي متعدد المواهب ولطالما تخرج من مدرسته الكثيرون ومنهم الكثير من المطربين والمطربات، فهو كان يعير للمواهب الجديدة اهتمامات خاصة، لإيمانه أن قليلين من يمدون أيديهم إليهم».

آمال ماهر عمار الشريعي كان أول من اكتشف آمال ماهر ودعمها فنيا، فقدمها عام 1998 لأول مرة أمام الجمهور، فى إحدى المناسبات الوطنية، وقتها كانت تبلغ «آمال» من العمر 13 سنة، وغنت أولى أغنياتها التى لحنها لها الراحل «الشريعى»، «عربية يا أرض فلسطين»، ولفتت إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الشريعي.. اكتشف آمال ماهر وصنع أسطورة«الأصدقاء» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .