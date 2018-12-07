تلميع الفضة والأحذية.. عجائب زيت الزيتون داخل منزلك

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ضعي لمسة من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة وافركي بها الأدوات المصنوعة من الألمنيوم والإستانلس، وغسالة الأطباق، فهو يساعد في منع الشقوق وبقع الماء والتآكل

زيت الزيتون مهم جدا داخل مطبخك، وفي الغالب يقتصر استعمالك له عن طريق إضافته إلى الأطعمة المختلفة، إنه غني بالفوائد الصحية ويعطي للطعام نكهة مميزة، لكن هل فكرتِ يوما في البحث عن استخدامات أخرى مختلفة لزيت الزيتون؟ في الغالب لم تقومي بذلك، ولكن سأقول لكِ عزيزتي إن هذا الزيت له استخدامات لا حصر لها في جميع أنحاء المنزل بعيدا عن استخدامه في المطبخ أو روتين العناية بالشعر والبشرة، إنه فعلا معجزة، ويمكنك معرفة هذه الاستخدامات حسبما ذكرها موقع The Spruce.

- في المطبخ بما أن زيت الزيتون يخزن عادة في المطبخ، دعينا نبدأ هناك وننظر إلى ما هو أبعد من المقلاة. 1- حماية ألواح التقطيع الخشبية والأواني بعد غسل قطع المطبخ الخشبية، أضيفي لها طبقة جيدة من زيت الزيتون لتغذية الخشب ومنع تكسير وتغير اللون، حيث يمكنك وضع الزيت على الخشب لمدة 5 دقائق ثم لمعيه بقطعة

- في المطبخ بما أن زيت الزيتون يخزن عادة في المطبخ، دعينا نبدأ هناك وننظر إلى ما هو أبعد من المقلاة. 1- حماية ألواح التقطيع الخشبية والأواني

بعد غسل قطع المطبخ الخشبية، أضيفي لها طبقة جيدة من زيت الزيتون لتغذية الخشب ومنع تكسير وتغير اللون، حيث يمكنك وضع الزيت على الخشب لمدة 5 دقائق ثم لمعيه بقطعة قماش ناعمة. 2- حل سريع للمواد اللزجة

زبدة الفول السوداني والعسل الأبيض وبعض الأطعمة تكون لزجة بالملعقة ولا يمكنك وضعها داخل الوعاء عند تحضير إحدى الوصفات، وقليل من زيت الزيتون عليها يساعد في التخلص من المادة اللزجة الموجودة. 3- توهج الإستانلس

ضعي لمسة من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة وافركي الأدوات المصنوعة من الألمنيوم والإستانلس، وغسالة الأطباق، فهو يساعد في منع الشقوق وبقع الماء والتشويش والتآكل.

4- تلميع الفضة لن يمنع زيت الزيتون الفضة من التشويه، ولكنه سيبقيها لامعة لفترة أطول، فنقطة من الزيت على قطعة قماش ناعمة مبللة وتلميع الفضة به، يساعد ذلك على بطء عملية التأكسد والتشوه. - في غرفة النوم والحمام

إذا لم يكن لديك زيت زيتون اشتريه في الحال وضعيه في الحمام للحفاظ على الأكسسوارات وغيرها: 1- الحفاظ على الأكسسوارات لامعة

نتيجة المكياج والأتربة، تصبح الأكسسوارات غير لامعة، وعند وضع بعض المنظفات قد تسبب نتيجة عكسية، لكن زيت الزيتون حل مناسب تماما، حيث يعيد لمعانها، بقليل من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة وفرك اللؤلؤ والأكسسوارات ثم التجفيف، تعود الحياة إليها من جديد. 2- التخلص من الخواتم الضيقة

هل لديك خاتم لا يتزحزح من إصبعك؟ قومي بوضع إصبعك داخل القليل من زيت الزيتون واستخدمي قطعة قماش ناعمة لمساعدتك في خلع الخاتم بسهولة. 3- السوستة العالقة

يسبب هذا الأمر مأزقا كبيرا، وإذا حدث في أثناء ارتدائك للملابس، على الفور يمكنك غمس قطعة من القطن في بعض زيت الزيتون وافركيها فوق السوستة، واتركيها لدقيقة وبعدها اسحبي السوستة. 4-- تلميع الأحذية

أعيدي ألق الجلود والمطاط والأحذية الجلدية الطبيعية بالقليل من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة، لكن لا تستخدمي قطعة قماش من الجلد المدبوغ أو لونها برتقالي. 5- حماية شفرات الحلاقة

إذا كنتِ تريدين إبقاء شفرات الحلاقة غالية الثمن لفترة أطول ومنع الصدأ الباهت، امسحي شفرات الحلاقة الجافة باستخدام كرة قطنية أو مسحة مغموسة بزيت الزيتون، ثم اتركي الشفرات لتجف قبل الاستخدام. - استخدامات أخرى حول المنزل 1- معالجة صوت المفصلات

في بعض الأحيان تصدر مفصلات الأبواب أصواتا مزعجة وفي تلك الحالة، يمكنك الاستبدال بالجاز قطرات من زيت الزيتون لوضعها على مفصلات الأبواب أو الخزانات أو الأجهزة أو أبواب السيارات. 2- التخلص من الناموس

اسكبي القليل من زيت الزيتون في براميل الماء، سوف يطفو على القمة ويمنع الناموس من التزايد. 3- حماية أدوات الحديقة

سوف يحمي زيت الزيتون مقابض الأدوات الخشبية من الجفاف والتشققات، كما يمنع الأدوات المعدنية من الصدأ والمساعدة في التخلص من الأوساخ والشوائب. استغلي زيت الزيتون جيدا داخل منزلك، ولا تقصري استخداماته على المطبخ والعناية بالبشرة والشعر.

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