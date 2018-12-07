انت الان تتابع كيف تنتقم الصين من القبض على ابنة مؤسس «هواوي»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في قمة مجموعة العشرين الأخيرة، توصل الرئيسين الأمريكي والصيني إلى اتفاق لوقف الحرب التجارية بينهم، إلا أن القبض على مسؤولة صينية، سيدفع بكين إلى الانتقام

شهدت الأشهر الأخيرة اندلاع حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين، اللذين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم، تمثلت في فرض رسوما جمركية على بضائع بعضهما البعض، إلا أن التوترات هدأت مؤخرا، بعد أن توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، إلى اتفاق خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، في وقت سابق من الشهر الجاري، يقضي بتأجيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما، إلا أن يبدو أن العلاقات في طريقها للتوتر مرة أخرى بعد القبض على مسؤولة كبيرة في شركة "هواوي" الصينية.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن عدد من المحللين، تحذيرهم من أن القبض على "مينج وان زو" المديرة المالية لشركة "هواوي" قد يكون له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، والحرب التجارية المستمرة مع الصين، حيث يرى بعض الخبراء أن الصين يمكن أن تنتقم من خلال اعتقال مواطني الولايات المتحدة. وقال

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن عدد من المحللين، تحذيرهم من أن القبض على "مينج وان زو" المديرة المالية لشركة "هواوي" قد يكون له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، والحرب التجارية المستمرة مع الصين، حيث يرى بعض الخبراء أن الصين يمكن أن تنتقم من خلال اعتقال مواطني الولايات المتحدة. وقال جيمس لويس مدير سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن "هواوي هي واحدة من الشركات المقربة من الحكومة الصينية"، وأضاف "أنهم سينتقمون، وستأخذ الصين رهائن"، مؤكدا "إذا كنت مسؤولا تنفيذيا في إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية، فلن أسافر إلى الصين هذا الأسبوع". وأشار مارتي كادي، المحرر في مجلة "بوليتيكو" على تويتر إلى أن احتجاز "مينج" "أشبه بإلقاء القبض على أحد المدراء التنفيذيين في أبل أو فيسبوك في الصين". اعتقال المديرة المالية لـ«هواوي» بكندا وكانت السلطات الكندية، قد اعتقلت "مينج" وهي ابنة مؤسس شركة "هواوي" للإلكترونيات والاتصالات السلكية واللاسلكية "رن جين في"، في مدينة فانكوفر بكولومبيا البريطانية، في الأول من ديسمبر. ونقلت المجلة عن وزارة العدل الكندية، قولها إن "مينج" سعت إلى حظر النشر في القضية، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تسعى لتسلمها من السلطات الكندية، وقد تقرر عقد جلسة استماع للإفراج بكفالة اليوم الجمعة. وذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة كانت تحقق في قيام شركة التكنولوجيا العملاقة باستخدام النظام المصرفي العالمي في محاولة للتهرب من عقوبات واشنطن التي تستهدف إيران. كما أفيد في وقت سابق من هذا العام، أن شركة "هواوي" استمرت في بيع معدات الشبكات للجمهورية الإسلامية على الرغم من العقوبات الأمريكية. هل كذب ترامب على شعبه في الاتفاق التجاري مع الصين؟ وحذر خبراء من أن اعتقال "مينج" قد يؤثر سلبا على المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي كان يشيد فيه ترامب بنجاح اجتماع مع نظيره الصينى، وتوقع البعض أن الولايات المتحدة سوف تستخدم هذا الموقف كورقة مساومة في النزاع التجاري. وقال "ليو وي دونج" الخبير في الشؤون الصينية الأمريكية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إننا "سنرى المزيد من الحالات المشابهة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع فرض عقوبات على الشركات المملوكة للدولة في الصين، لتعزيز الزخم على الجانب الأمريكي". ونقلت "نيوزويك" عن "وانج هنج" أستاذ القانون الصيني في جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا قوله إن الولايات المتحدة قد تستخدم "مينج" للضغط على بكين إذا لم تتوصل إلى اتفاق حول الحرب التجارية مع واشنطن قبل المهلة التي حددها ترامب. ماذا حدث في لقاء ترامب والرئيس الصيني؟ وطلبت الصين من كندا والولايات المتحدة، إسقاط القضية وإطلاق سراح "مينج" على الفور، متهمة إياهم بخرق حقوق المسؤولة الصينية. وقالت السفارة الصينية في كندا يوم الخميس: "بناء على طلب الجانب الأمريكي، اعتقلت كندا مواطنا صينيا لم ينتهك أي قانون أمريكي أو كندي"، وجاء في البيان "أن الجانب الصيني يعارض ويحتج بشدة على مثل هذا النوع من الأعمال التي تضر بشكل خطير بحقوق الإنسان". وتراجعت سوق الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد هذه الأنباء، حيث انخفض مؤشر داو جونز حوالي 750 نقطة، على الرغم من إغلاق الأسواق يوم الأربعاء أثناء حفل تأبين الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، وذلك بعد تراجع بنحو 799 نقطة يوم الثلاثاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنتقم الصين من القبض على ابنة مؤسس «هواوي»؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .