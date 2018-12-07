الان تتابع إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية وشدة الرياح. وأوقف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنه وفقًا لبيان صادر اليوم عن الهيئة، جميع الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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