الان تتابع ترامب يعين وليام بار وزيرا للعدل وهيذر نويرت سفيرة لدى الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعيين وليام بار، وزيرا للعدل. كما أعلن ترامب، تعيين هيذر نويرت، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

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