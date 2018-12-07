العرب: لا مبرر لتأخر إطلاق قناة عربية ناطقة باللغة التركية

أنقرة - الخليج 365 قال الإعلامي، مراسل قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة،" أصبحت الحاجة ماسة جدا، لإطلاق قناة عربية ناطقة باللغة التركية". وأضاف العرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لا مبرر لتأخر هذه الخطوة". وتابع "كما أن إعادة النظر بقوانين منح التراخيص للشركات والعمالة التركية أيضا يحتاج سرعة انجاز". واختتم "الإعلام التركي لا يهاجمنا بلا توجيه ، ونحن نريد أن نخاطب الأتراك المغلوب على أمرهم بلغتهم...متى؟".

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