الحربي: القطريون يئنون من ألم المقاطعة

الدوحة - الخليج 365

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الجمعة، "القطريون يئنون من ألم المقاطعة".

وأضاف الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ووصلت الغصة لحلقوم كل واحد منهم بأسعار الوقود التى ارتفعت".

وتابع "مثل كل سلعة يحتاجها هذا المواطن المضيوم المقيم فى كعبة المضيومين..!!".

واختتم الحربي "السلعة القادمة ستكون ..الماء".

وبث الحربي صورا تظهر مغردين من قطر انتقدوا ارتفاع الأسعار والبنزين وأن الحياة لا تطاق بالدوحة ولا يقدر عليها إلا التجار أو الموظفين الفاسدين.