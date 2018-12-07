شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الصعيدى يتقدم ببيان عاجل حول تطوير جزيرة الوراق: الأهالى يؤيدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن الوراق، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب الأحد المقبل، بشأن تطوير جزيرة الوراق، مشيرا إلى أن أهالى جزيرة الوراق جميعهم يرحبون ويؤيدون إجراءات التطوير فى الجزيرة، ويؤيدون الخطة التى وضعتها الحكومة لتطويرها.

وقال عضو مجلس النواب عن الوراق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تطوير جزيرة الوراق هو جز من الخطة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف تطوير مرافق الجزيرة.

ولفت عضو مجلس النواب عن الوراق، إلى أن المتضريين من هذا التطوير لديهم خيارات عديدة إما حصول على التعويض نقدا أو تعويضهم بشقق فى المدن الجديدة، أو الحصول على شقة فى الإنشاءات الجديدة التى ستشهدها الجزيرة، مطالبا بضرورة البدء فى تنفيذ تلك الإنشاءات الجديدة خلال تطوير الجزيرة.