فلاديمير بوتين يشيد بالدور الكبير لقطاع الغاز في روسيا

بعث الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ برسالة تحية إلى المشاركين وضيوف المنتدى الدولي السادس عشر "غاز ​روسيا​-2018"، مشيداً بـ"دور ​قطاع الغاز​ الوطني في توفير الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي".

ولفت إلى أنه "يلعب قطاع الغاز دورا كبيرا جدا في حياة المناطق الروسية والبلاد ككل"، مؤكداً أن "قطاع الغاز الروسي يضمن وإلى حد كبير، أمن الطاقة الوطني والعالمي ويؤثر بشكل مباشر في حل المشاكل الاجتماعية الملحة"، مشيراً إلى أن "روسيا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للغاز وهي تملك بنية تحتية فريدة في مجال إنتاج ونقل وتصنيع الغاز" وقال: "مهمتنا المشتركة، تكمن في تعزيز هذا الموقع الرائد".

وأكد بوتين أن "المنتدى يعد حدثا هاما في مجال الأعمال، ويتمتع بسمعة طيبة ويعتبره الخبراء أهم حلبة لبحث قضايا صناعة الغاز".