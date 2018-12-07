واشنطن بوست: جماعات ضغط سعودية وجهت أموالا لفنادق ترامب

نشرت صحيفة "​واشنطن​ بوست" الأميركية تقريرا تحدّث عن توجيه جماعات ضغط سعودية أمولا لفنادق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعد فوزه بسباق الرئاسة. ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن "جماعات ضغط سعودية عرضت على عسكريين قدامى ب​الجيش الأميركي​ رحلات مجانية إلى العاصمة واشنطن، إذا تمكنوا من الضغط على أعضاء في ​الكونغرس​ بمواجهة قانون ضد ​السعودية​، وأن هذه الجماعات في بداية الأمر نزلت في فنادق في شمال ​فيرجينيا​ وبعد انتخاب ترامب غيروا الغرف إلى فندق ترامب في واشنطن لبقية الرحلة"، لافتة إلى أن "عدد الغرف بلغ 500 غرفة بقيمة 270 ألف دولار".

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