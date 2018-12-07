وزير الخارجية الإيطالي: اغتيال خاشقجي كان صدمة لكل من يؤمن بحرية الإعلام

أكد وزير الخارجية الإيطالي ​​​أنجيلينو ألفانو​​​ أن "اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ كان صدمة لكل من يؤمن بحرية الإعلام"، مشيراً إلى أنه "لا بد من كشف حقيقة ما تعرض له خاشقجي وإحالة من دبر عملية اغتياله للعدالة".

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