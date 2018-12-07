مسؤول عسكري ايراني: الأعمال الأرهابية لن تنال من قدرة ايران

لفت نائب قائد قوى ​الأمن الداخلي​ العميد ايوب سليماني إلى أن "الكشف عن عناصر الهجوم الارهابي على ميناء جابهار واعتقالهم يأتي ضمن جدول اعمال قوات الأمن الداخلي"، مؤكدا إن "مثل هذه الاعمال الإرهابية العمياء لن تنال من قدرة ​ايران​ وأمنها".

واعلن العميد سليماني عن "اتخاذ خطوات جيدة لتحديد هوية العناصر الضالعة في الهجوم الارهابي لالقاء القبض عليهم"، مشيراً إلى أن "هذا الاعتداء الإرهابي كشف من جديد عن الوجه البشع للاستكبار و اذنابه"، مؤكدا ان "الشعب الايراني لن يخضع امام هذه الاعمال الإجرامية وانهم سيبقون العاجزين عن النيل من ارادة الشعب الايراني الابي".

وأكد سليماني أن "هذه الاعمال الإرهابية العشوائية لا تُقوّض قدرة وأمن البلاد بل ستزيد من وحدة الشعب الإيراني و وعي و يقظة ​قوى الأمن الداخلي​".