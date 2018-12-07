الصحة الفلسطينية: إصابة 17 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن إصابة 17 فلسطينياً برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ أثناء مشاركتهم بمسيرا العودة شرق ​قطاع غزة​. وانطلق المتظاهرون من مخيمات العودة عن شرقي قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ37 من مسيرة العودة الكبرى. ودعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، في بيان، "المواطنين الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى" بعد صلاة العصر مباشرة، على أرض مخيمات العودة شرق قطاع غزة".

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