أوساط متابعة للنشرة: الساعي إلى التخفيف عن الخزينة يبدأ بنفسه

استغربت أوساط متابعة، عبر "​النشرة​"، سؤال أحد الوزراء السابقين عن "5 آلاف وظيفة تم توزيعها قبل ​الانتخابات النيابية​"، كما تساءل "أليس من حق اللبنانيين أن يعرفوا من المسؤول عن تحميل خزينة الدولة هذه الأعباء الكبيرة في مرحلة اقتصادية خطيرة من أجل مكاسب انتخابية؟".

ورأت المصادر أن "الوزير السابق محق طبعاً في سؤاله، ولكن كان يجدر به أولاً توجيه هذا السؤال إلى الوزير الذي ينتمي إلى نفس الجهة السياسية التي كانت له حصة من هذه التوظيفات في وزارته، ووقع عليها"، مشيرة إلى أنه "كان يمكنه أيضاً أن يسأل فريقه السياسي الذي نال حصة وافرة من توظيفات تابعين له في إحدى الوزارات".

واعتبرت المصادر أن "الساعي إلى التخفيف عن الخزينة والالتزام بمنع التوظيف يجدر به أن يبدأ بنفسه على قاعدة "الأقربون أولى بالمعروف" وكما يقول المثل الشهير "يا طبيب طبّب نفسك".