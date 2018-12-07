قائد الجيش التقى قائد اليونيفل وبحث معه المستجدات على خط الإنسحاب

استقبل قائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون قائد قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ​اللواء​ ستيفانو دي كول، وبحث معه في الأوضاع المستجدة على خط الانسحاب. كما التقى قائد الجيش وفداً أميركياً من (DGMT) Defense Governance and Management Team، وجرى التداول في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. كما استقبل أمين عام ​المجلس الأعلى اللبناني​ - السوري الأستاذ ​نصري خوري​، وتناول البحث الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، كذلك استقبل مدير معاهد الآفاق الحاج فادي ناصر على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.

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