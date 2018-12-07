وفاة شقيقة وزير العمل محمد كبارة

توفيت شقيقة وزير العمل في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد كبارة​، نجاة عبد اللطيف كبارة

وسيصلى على جثمانها اعقب صلاة الظهر من يوم غد السبت في 8/12/2018 في مسجد طينال وتوارى الثرى في مدافن ​باب الرمل​.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في ​شارع عزمي​ للنساء والرجال.

والرجال في اليوم الثاني والثالث في فندق الكواليتي ان المعرض من الساعة 2 حتى ال 6 مساء.

وللنساء يومي الثاني والثالث في قاعة مسجد الوفاء ​الضم والفرز​ من الساعة 2 وحتى السادسة مساء".