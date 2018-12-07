وفاة شقيقة وزير العمل محمد كبارة

توفيت شقيقة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة، نجاة عبد اللطيف كبارة
وسيصلى على جثمانها اعقب صلاة الظهر من يوم غد السبت في 8/12/2018 في مسجد طينال وتوارى الثرى في مدافن باب الرمل.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل الفقيدة الكائن في شارع عزمي للنساء والرجال.
والرجال في اليوم الثاني والثالث في فندق الكواليتي ان المعرض من الساعة 2 حتى ال 6 مساء.
وللنساء يومي الثاني والثالث في قاعة مسجد الوفاء الضم والفرز من الساعة 2 وحتى السادسة مساء".
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