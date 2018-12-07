بو عاصي تسلم إقتراح قانون لتنظيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني من طلاب في اليسوعية

التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب ​بيار بو عاصي​، وفدا من طلاب ​جامعة القديس يوسف​ برئاسة عميد كلية ​العلوم​ ​الاقتصاد​ية البروفسور جوزيف الجميل، في الوزارة وتسلم منهم إقتراح قانون لتنظيم الاقتصاد الاجتماعي التضامني في ​لبنان​ من اعدادهم.

وناقش بوعاصي مع ​الطلاب​ اقتراح القانون، مبديا رأيه في بعض النقاط. واستمع الى شرح الطلاب الذين توجهوا اليه بعدد من الاسئلة تناولت مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهمهم وتعني مستقبلهم وفرص العمل التي يسعون لها بعد تخرجهم وهواجسهم.

وشكر الجميل بو عاصي على استقباله وإعطائه الفرصة للشباب لأخذ المبادرة والانتقال من حالة تلقي المعلومات نظرا الى دور اللاعبين في تحويلها الى أطر تطبيقية، لافتا الى جهود كلية العلوم الاقتصادية لتحفيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وشرحت المتخصصة بالاقتصاد الاجتماعي والمشرفة على صياغة اقتراح القانون الدكتورة سهام رزق الله أهميته الاستراتيجية مسلطة ​الضوء​ على أبرز مرتكزاته وأبعاده واستهدافاته وشارحة حيثيات المبادرة وكيفية متابعتها.