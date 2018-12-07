توقيع إتفاقية تعاون أكاديمي بين الأمن العام والجامعة الأميركية

وقّع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ورئيس الجامعة الأميركية في بيروت ​فضلو خوري​ اتفاقية تعاون أكاديمي يحصل بموجبها الضباط والعسكريين الراغبين بمتابعة دراساتهم العليا على تسهيلات في كافة الاختصاصات المعتمدة في الجامعة، في اطار رفع مستواهم وقدراتهم العلمية.

وفي كلمة له اشار إبراهيم إلى أنه "عندما أحضر في كل مرّة لأوقّع على اتفاقية تعاون بين ​المديرية العامة للأمن العام​ وصرح تربوي كبير، أشعر بفرح عظيم خاصة أنني اشهد على تأسيس شراكة ثقافية – امنية، محورها خدمة الإنسان والمجتمع"، لافتا الى ان "احد القادة كان يمنع عسكرييه من الاستمرار في تحصيل علمهم في ​الجامعات​ وعندما سئل عن السبب قال: "ان المتعلم يصعب ضبطه". الجواب على هذا الكلام الذي يتناقض مع الحرية الفردية و​حقوق الانسان​، هو في وجودنا هنا اليوم لتوقيع بروتوكول التعاون بين الأمن العام والجامعة الأميركية في بيروت، من اجل ان نُسقط هذه المقولة، وننتقل الى الفكر المتنور، ونُدشّن مسارا مضيئا جديدا لمستقبل زاهر لعسكريّي الأمن العام وعائلاتهم، مسارا يؤسس لشراكة محورها الثقافة وتعزيز المهارات البشرية، انطلاقا من القيم الاخلاقية والمبادئ الانسانية المشتركة التي تأسست عليهما الجامعة والأمن العام.

وشدد إبراهيم على أن "الإستقرار العام, داخل البلدان وفي العالم, لم يعد يقتصر فقط على ما يسمى "الأمن الأمني"، بل تخطّاه الى الأمن الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والصحّي، وصولاً الى الأمن التربوي الذي يشكل مدماكاً قوياًّ في بناء المجتمعات وسلامتها، لأن الأمن في مفهومه المعاصر هو المعرفة والثقافة والتربية وكل ما له علاقة بالعلوم والتقنيات على انواعها. وإذا ما دمجنا مجمل المبادئ الوطنية التي يتكون منها الأمن وتلك التي يتشكل منها التعليم، فنحصل على معادلة تساهم في بناء سليم لمجتمع حضاري، مستقر ومنتظم".

من جهته لفت خوري الى اننا "نشهد سوياً على توقيع تعاون اكاديمي في مجال الدراسات العليا بين المديرية والجامعة بهدف رفع المستوى العلمي للضباط في الخدمة الفعلية "، مؤكدا ان "المديرية العامة للأمن العام بقيادة اللواء عباس ابراهيم والاجهزة الامنية برمتها لعبت دوراً مفصليّاً لحفظ امن لبنان ومؤسساته، ومن هنا تود ​الجامعة الاميركية​ في بيروت ان تشكر اللواء ابراهيم على جهوده المبذولة، والشكر عبارة عن حسم لضباط وعسكريي الامن العام كي يتمكنوا من الدخول الى الجامعة الاميركية و متابعة دراساتهم العليا في اي اختصاص من الاختصاصات".