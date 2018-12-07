البستاني: الخطوة الأولى بتنشيط الإقتصاد هي في محاربة الفساد

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​فريد البستاني​ إلى أنه "في اليوم العالمي ل​مكافحة الفساد​ نحن مدعوون لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزبز مبدأ الشفافية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب فوحدها سلطة القانون وخضوع الجميع لها هي الكفيلة بإعادة الثقة وجلب المستثمرين إلى الربوع اللبنانية"، مشيرا الى أن "الخطوة الأولى في تنشيط ​الإقتصاد​ هي في ​محاربة الفساد​ ووقف الهدر ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق يد ​القضاء​ في الملاحقة والمحاسبة".

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