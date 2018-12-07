القصيفي بعد انتخابات نقابة المحررين: لنبدأ ورشة عمل من أجل خير الصحافيين والصحافة

هنأ نقيب المحررين المنتخب ​جوزيف القصيفي​ بعد اعلان فوز لائحة "الوحدة النقابية" التي يرأسها "​الصحافة​ اللبنانية بهذا العرس الديمقراطي الأول في تاريخ النقابة"، مشيراً الى "أنني أشكر من ساهم في انجاح هذه الإنتخابات، وأخص بالشكر الطاقم الإداري وكل من تعب معنا في هذا اليوم الإنتخابي الطويل. ولا بد لي من التنويه أن هذه الإنتخابات شهدت منافسة ديموقراطية حقيقية لم تشهدها النقابة منذ ​انتخابات​ 1968. وهذا ما كان ليكون لولا التنافس الشريف الذي قام بين لائحة "الوحدة النقابية" وبين "لائحة القرار الحر". وإنني في هذه المناسبة، أشكر الزملاء الذين حالفهم الفوز والذين لم يحالفهم الفوز. فنحن جميعا يد واحدة من أجل نصرة النقابة وإحقاق الحق، ومن أجل رفعة شأن هذه المهنة الشريفة التي تتعرض لأشد الأخطار".

ولفت القصيفي الى "انني أنوه بالمرشحين المنفردين الزميلين أنطوان شدياق ومي أبي عقل التي أثبتت بالجهد الذي قامت به، أنها نقابية محترفة نعتز بها ونريدها أن تكون دائما إلى جانب النقابة"، مشيراً الى أن "الأهم في هذه الإنتخابات، أنها استقطبت الرأي العام اللبناني كله، وإن الإقبال الكبير على الإقتراع عكس قلق الصحافيين على مستقبلهم وتوقهم إلى نقابة تستطيع أن تحمل همومهم وتحمل راية الدفاع عنهم وعن حقوقهم. ونحن سنكون جاهزين لهذا التحدي بتعاون كل الأسرة الصحافية، لأننا اليوم كلنا في قارب واحد وفي محنة واحدة، يتعين علينا شبك الآيادي لنتمكن من مواجهة المصاعب وتحقيق ما يطمح إليه كل الزملاء الصحافيين".

ولفت الى أنه "مرة جديدة أوجه شكر كبير لكم وأتمنى للجميع أعيادا سعيدة لنبدأ معا ورشة العمل التي نتطلع إليها من أجل خير الصحافيين والصحافة".