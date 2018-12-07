كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير يمني: الخيار العسكري ما زال مطروحاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد وزير يمني اليوم الجمعة، أن خيار العملية العسكرية ما زال مطروحاً، في حال رفض المتمردون الحوثيون الانسحاب من مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال وزير الزراعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عثمان مجلي، الموجود في السويد، حيث تجري محادثات بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة: "نحن الآن في مشاورات تجاوباً لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ما زلنا نناقش إطار مباحثات سلام".
وأضاف "إذا لم يتجاوبوا، لدينا خيارات كثيرة ومنها استئناف العملية العسكرية".
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